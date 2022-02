"GF Vip", duro scontro tra Nathaly Caldonazzo e l'ex Andrea Ippoliti: "Sei un pagliaccio"

Momenti particolarmente difficili per Nathaly Caldonazzo, che durante la quarantunesima puntata del "Grande Fratello Vip" si è confrontata con l'ex compagno Andrea Ippoliti, dopo la rottura avvenuta in seguito al tradimento dell'uomo a "Temptation Island Vip".

In passerella, quest'ultimo ha chiesto maggior rispetto da parte della concorrente. "Essere qui mi costa molto, dato che la visibilità non appartiene né alla mia vita, né al mio lavoro - esordisce Andrea - Sono dovuto però intervenire per forza perché le offese nei miei confronti le trovo di basso livello. Ammetto i miei errori, ma tu mi ha definito con aggettivi molto forti, mi hai dato del narcisista patologico. Io ho dei figli a casa e non è bello".

Immediata la risposta della donna, che si mostra piuttosto infastidita dall'incontro: "Però non ti importava dei tuoi figli quando mi tradivi con la ventenne...". Il confronto prosegue, con la donna che rivive il dolore provocato dalla rottura, svelando di aver vissuto attacchi di panico. Quindi sentenzia: "Sei un pagliaccio".