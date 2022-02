"GF Vip", Clizia e Paolo nella Casa per celebrare l'amore: "Credete nei vostri sogni"

Sono già passati due anni, eppure si respira ancora l'emozione del primo bacio negli occhi e nelle parole di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, protagonisti di una bellissima storia d'amore nata nella Casa del "Grande Fratello Vip". La coppia, in dolce attesa, è tornata lì dove tutto è cominciato per celebrare l'amore, esattamente nella notte di San Valentino.

"Non siamo qui per darvi delle lezioni, ma per trasmettermi un messaggio, la vita vi stupisce quando meno ve lo aspettate, credete nei vostri sogni - Ha esordito Clizia senza nascondere l'emozione, mentre Paolo ammette di rivedersi negli atteggiamenti di Lulù - Non date conto alle critiche, perché quelle ci saranno sempre. Godetevi ciò che state vivendo e viva l'amore".