"GF Vip", Delia rifiuta il bacio con Alex: "L'amore sta svanendo"

Ennesimo colpo di scena nella telenovela che al "Grande Fratello Vip" coinvolge Alex Belli e Delia Duran. Durante la quarantunesima puntata, in onda lunedì 14 febbraio in prima serata su Canale 5, la finalista del reality è apparsa particolarmente distante dall'attore, dichiarando di voler vivere l'esperienza nella Casa in maniera totalmente libera e spensierata.

"Ho capito che l'amore per Alex sta svanendo, non sono più innamorata come una volta", ha confessato ad Alfonso Signorini, rimandando così qualsiasi tipo di questione amorosa. Alle sue dichiarazioni, è seguito l'incontro in passerella proprio con Alex, il quale al contrario si dichiara più innamorato che mai: "Voglio solamente farti ragionare, dove è finita la Delia che conosco io? La donna elegante, tutta di un pezzo, che non si fa manipolare? Stai mettendo in dubbio tutto ciò che siamo stati per il nulla, per dei tweet".

Dichiarazioni che, però, non sembrano avere alcun effetto sulla modella venezuelana, che ribadisce la sua volontà nel proseguire il reality senza ulteriori distrazioni. Così, quando le viene chiesto se scegliere tra un bacio con Alex e la finale del "Grande Fratello Vip", la risposta non si fa attendere e manda l'attore su tutte le furie: "Per me è più importante il mio stato d'animo".