Alex Belli: "Amo Soleil ma è un'amica, Delia è la donna con cui voglio stare"

"Puoi amare una donna che può essere quella con cui vuoi passare il resto della tua vita o una parte della tua vita, che è Delia, ma puoi anche innamorarti in maniera diversa di un'altra persona e per questo non bisogna essere linciati". Con queste parole Alex Belli, ex concorrente del "Grande Fratello Vip", spiega il rapporto che lo lega alla moglie Delia Duran e Soleil, entrambe attualmente concorrenti all'interno della casa del "GF Vip".

"Delia è la donna con cui voglio stare - ha spiegato l'attore - Soleil è un'amica che amo nel senso più nobile del termine, c'è una grandissima complicità ma non ho mai ho detto che voglio avere un rapporto a tre", ha continuato Alex Belli.

"Io e Delia, quando ci siamo conosciuti tre anni fa - ha specificato l'ex gieffino - abbiamo giocato a carte scoperte, lei sa che io ho questo tipo di vita che ha bisogno di libertà". "La mia vita non è incentrata sulla sessualità, è tutto più rapporto umano, rapporto cerebrale, di vita, di complicità e quello che c'è stato con Soleil, a parte tre baci e una coperta che lascia il tempo che trova, è stato un rapporto tutto cerebrale" ha aggiunto Alex Belli.

"Tra me e Soleil c'è una grandissima complicità che è andata anche in una fase erotica, noi la vogliamo tenere in questo modo, abbiamo raccontato una bellissima storia che può essere non catalogata solo nella storia d'amore", ha concluso l'attore.