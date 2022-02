"GF Vip", Alex torna nella Casa e con Soleil è ancora complicità

Dopo il serrato confronto con Delia Duran, il triangolo del "Grande Fratello Vip" prosegue con il nuovo incontro tra Alex Belli e Soleil Sorge, regalando a entrambi momenti di spensieratezza e grandi sorrisi. Una complicità che ovviamente non passa inosservata agli occhi di Alfonso Signorini e degli opinionisti, che seguono con curiosità e stupore l'entusiasmo dell'influencer per il ritorno di Alex nella Casa.

Le due concorrenti vivono però reazioni contrastanti, perché se da un lato Soleil canta e balla, la compagna rimane senza parole e non sembra accogliere con entusiasmo il nuovo ingresso dell'attore.

"Non sono tornato per riprendermi Delia - spiega agli altri concorrenti, manifestando la volontà di chiarire con tutti e di vivere in maniera spensierata qualche giorno nel reality - Sono tornato per riportare entusiasmo in questa Casa". Su una cosa, però, i due sembrano d'accordo: Alex e Delia non dormiranno insieme.