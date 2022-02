"Grande Fratello Vip", la madre e la zia di Soleil si scagliano contro Alex e Delia: "Avvoltoi assetati"

Le due hanno pubblicato un post molto duro sui social, ma non tanto per difendere la 27enne, quanto per attaccare l'attore e la moglie. "Facile fare terrorismo su una ragazza di 27 anni braccata da due avvoltoi assetati , tra cui un uomo di 40 anni che si lega alle donne per affermare il suo piccolo ego!", si legge.

A scatenare la rabbia delle due donne sembrerebbe essere stato il lungo bacio appassionato tra Soleil e Delia, scambiato durante una festa all'interno della Casa davanti agli occhi di tutti gli altri inquilini ma soprattutto dell'attore. Molti concorrenti del reality hanno accusato la 27enne di essere complice di un fantomatico piano messo in atto dalla coppia. Ma per la mamma e la zia le cose non starebbero così. "Sole non è impeccabile, ma non è di certo complice di un treatrino che fa gola allo show", hanno tuonato.