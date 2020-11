"Grande Fratello Vip", lo scherzo bollente di Dayane e Rosalinda

LEGGI ANCHE>

Seminascoste dalla tendina, Dayane e Rosalinda fingono movimenti sospetti e gli altri inquilini (complici dello scherzo), spiegano a Paolo la situazione. "Non è la prima volta che lo fanno, ma bisogna avvertirle che si vede", dichiara Zorzi. "Io invece come al solito non avevo capito niente", ammette Maria Teresa fingendosi ingenua.

La Orlando racconta invece a Paolo di averle sorprese a letto insieme: "Erano mezze nude, ho detto loro di stare un po' più calme". Il giornalista inizia allora ad agitarsi e le due ragazze intervengono per il gran finale: "Stefania hai sempre qualcosa da dire. Stai sempre in mezzo, lasciaci vivere".

"Vi ho voluto avvertire, anche perché Paolo non è abituato a questa cosa. Non sa nulla è voi così fate vedere tutto... Lo dico per Paolo che è appena arrivato", si è giustificata la Orlando. "Perché mi mettete in mezzo...ma è uno scherzo? Mi state prendendo in giro?" chiede Brosio e a quel punto tutto il gruppo scoppia in una fragorosa risata.

