"Grande Fratello Vip", Giaele non molla Antonino: "Oriana non può mettermi da parte"

Giaele De Donà ne parla con lo stesso Antonino e con Charlie Gnocchi: "Oriana non può giudicare il rapporto con Antonino perché non lo conosce. Non sa cosa facevamo prima del suo ingresso, né ha coscienza della quantità del tempo che trascorrevamo insieme. Non ho preso le distanze nemmeno quando mio marito mi ha mandato la lettera, ora lei non può pretendere che lo faccia sotto la sua richiesta, una persona che conosco da meno di un mese".



Giaele confessa di aver già preso le distanze da Spinalbese: "Voglio essere rispettosa nei suoi confronti, così come lo è lui con me. Spero che il nostro apporto continuerà così, senza alcuna malizia. Se mi sono riavvicinata a lui negli ultimi giorni non l'ho fatto per infastidire Oriana ma per aiutarlo nel momento del bisogno".



Poi Giaele passa all'attacco e punta dritto verso Oriana che "dovrebbe pensare a se stessa e fare un’autocritica valutando i propri comportamenti e analizzando i propri errori".