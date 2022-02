"Grande Fratello Vip", dopo il riavvicinamento tra Delia e Alex è già crisi: "Qualcosa si è rotto"

Dopo il loro chiarimento e il riavvicinamento repentino la modella chiede all'attore più tempo per riflettere, ma lui fa di tutto per convincerla del suo amore smisurato. “È stato bello guardarti negli occhi ma quel distacco fisico lo sento ancora oggi... qualcosa si è rotto”, commenta lei, mentre lui spiega di non avere intenzione di affrettare i tempi: “Nessuno deve correre”. Ma tra i due sembra esserci già nuovamente aria di crisi.



Pur essendosi subito gettata tra le sue braccia, Delia ha capito di avere bisogno di più tempo per perdonare del tutto Alex e ritrovare la complicità che aveva con lui: “Sento questo stacco, per questo ti dico non sforzare le cose. Devono venire naturalmente”.

Alex capisce e comprende la sua reazione e crede che sia normale: “Non lasciarti condizionare da quei pensieri, scacciali via” le dice, invitandola a non dare troppo spazio ai dubbi e alle perplessità che inizia ad avere.

L’attore non molla la presa ed è disposto a fare di tutto per riconquistare l’amore della sua compagna. “L’unica cosa di cui abbiamo bisogno è noi due” dice: “Sono lo stesso uomo che hai conosciuto tre anni e mezzo fa, che non ha nessun tipo di sbandamento, sono qua per te!” e aggiunge: “L’unico intento che ho è stare qui, amarti e farti sentire tutto il mio amore”. Ma Delia, ancora risentita per il comportamento di Alex negli ultimi mesi, ribatte: “Perché non ci hai pensato prima?”.

Alex non molla: “C’è solo il presente, c’è adesso, chi se ne frega” spiega spronando Delia ad approfittare del tempo che hanno a disposizione nella Casa per provare a comprendersi e superare i loro problemi: “Questo momento qui è la nostra opportunità per riagganciarsi”.

Nonostante le buone intenzioni di Alex i due ricominciano a ripercorrere gli eventi che li hanno portati a mettere in discussione il loro matrimonio e, sviscerando la vicenda, emergono ancora incomprensioni e punti di vista diversi.

Sebbene entrambi vogliano a tutti i costi ritrovarsi, almeno per il momento le vecchie ruggini continuano a tenerli distanti l’uno dall’altra: per loro serve ancora del tempo insieme.

“Voglio stare in silenzio in questo momento, voglio pensare a tutto ciò che è capitato qui. Cerco di resettare ma non sarà facile” dice Delia, ribadendo il suo bisogno di prendersi del tempo per riflettere e valutare al meglio le cose: “Ti chiedo soltanto di darmi lo spazio e il tempo necessario per farlo, sono felice che tu sei qui però non si cancella tutto dall’oggi al domani”.

