"Grande Fratello Vip", le scuse di Alex a Delia

Il giorno dopo si dirige in camera blu per cercare Delia e poterle spiegare il motivo del suo rientro: "Io sono venuto qua per te". L’attore tenta di riconquistare la fiducia tradita e ferita della moglie, sperando che le sue dimostrazioni d’amore possano convincerla a poter riconsiderare la proposta di tornare a vivere la loro vita di coppia.

Durante la puntata, Delia ha avuto un duro scontro con Jessica per la presunta contesa di Barù e aggiunge l’argomento alla sua delusione, mostrando il suo sconforto per non essere stata compresa e capita neanche dai suoi coinquilini. "Io sono fatta così lo sai benissimo. Io non sto provocando nessuno", spiega al marito.

"Io ti chiedo scusa per tutto" le dice Alex, sperando che la moglie possa perdonarlo. E le fa notare di non averla mai sentita difendere la veridicità del loro amore, così come si era ripromessa di fare: "Il racconto di tutto quello che siamo stati non lo hai fatto", aggiunge.

