"Grande Fratello Vip", segui la puntata in tempo reale

Una puntata ricca di incontri, scontri e sorprese. Nella Casa la tensione è altissima. Le discussioni sono all’ordine del giorno, i dissapori e le incomprensioni sono sempre di più: grandi litigi non trovano uno minimo spiraglio di riappacificazione. Daniele ed Elenoire al centro di un focoso faccia a faccia successo nelle ultime ore. Per Patrizia una sorpresa speciale da parte dell’amica Emanuela Folliero. Al televoto vince Giaele De Donà, Amaurys Perez deve abbandonare la Casa

CONFRONTO TRA DANIELE ED ELENOIRE - "Io queste cose le vivo quotidianamente sulla mia pelle, per le donne come me è tutto sempre più complicato", attacca Elenoire Ferruzzi parlando del rapporto con Daniele Dal Moro. Alfonso Signorini le ricorda che ogni volta che un uomo ha delle attenzioni per lei si scioglie e parte per la tangente. "Mi dà fastidio che i partecipanti mettano in dubbio le mie parole", ripete Elenoire. "Non credo di averla illusa, mi sono sempre comportata nel migliore dei modi - si difende Daniele - mi sono accorto che ha delle attenzioni per me, ho cercato di staccarmi, ma io ho piacere di stare con lei, a Elenoire voglio bene e mi sono affezionato a lei. Ho cercato di fare quello che potevo per mostrarle il mio affetto senza esagerare". Alla fine la Ferruzzi riconosce che è un suo problema.

ANTONINO TRA ANTONELLA, GIAELE E GINEVRA - "C'è un uomo molto ambito nella Casa", dice Alfonso Signorini. Antonino Spinalbese è conteso dalle donne della Casa. Ginevra, Giaele e Antonella sono le tre concorrenti con le quali trascorre maggiormente il suo tempo. Se con Ginevra il rapporto sembra essere fra l'amicia e l'amore, con Giaele c'è soltanto complicità. Ma c'è una terza incongnita: Antonella. La schermitrice scherza con l'hair stylist sulla possibilità che, se non ci fosse stato Edoardo, tra loro poteva nascere qualcosa. "Il colpevole sono sempre io, non ve la prendete con queste donne" spiega Antonino. "Mi sono arrabbiata con lui perché l'ultima volta non ha preso una posizione" dice Giaele. Antonino ammette: "Io cerco Giaele e Giaele cerca me", ma ribadisce che non c'è altro tipo di interesse. Poi Signorini riporta all'attenzione un'affermazione in Confessionale di Antonino: "Con Ginevra sembra stia diventando una storia seria". Anche Ginevra, dallo studio, viene interpellata, ma nessuno dei due riesce a smettere di sorridere.

PAMELA PRATI INCONTRA LA FAMIGLIA - Sorpresa per Pamela Prati. Sul led all’interno della Casa compaiono alcune foto che ritraggono Pamela con i suoi fratelli e le sue sorelle ed è proprio in questo momento che la showgirl inizia a raccontare la difficile infanzia che ha vissuto lontana da loro a causa della situazione familiare. "Ho dei ricordi molto brutti di quel periodo", dice. In giardino incontra sua sorella Sebastiana e suo fratello Giuseppe. "Continua così che stai andando bene" le dice sua sorella cercando di tranquillizzarla e di darle coraggio: "Questo è un gioco". Anche suo fratello le dice di stare tranquilla. "Vi amo tanto", dice Pamela tra le lacrime.