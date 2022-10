"Grande Fratello Vip", Daniele Dal Moro furioso con Elenoire Ferruzzi

Eleonoire Ferruzzi si è resa protagonista di un gesto che ha provocato una bufera social , ma anche dentro la Casa l'atmosfera per lei è pesante. Dopo aver litigato con Attilio Romita in puntata, ora anche con il suo ex amico speciale Daniele Dal Moro volano gli stracci.

Il ragazzo ha notato che Elenoire ce l'ha con lui, ma non sa perché e la Ferruzzi dal canto suo non sembra intenzionata a chiarire la sua posizione. Mentre sono in giardino con altri Vip Daniele la accusa di non aver altro modo di conversare se non urlando. Le rimprovera poi di essere una bugiarda e di mettergli parole in bocca che non ha detto. Durante il litigio volano parole grosse e lui giura di non rivolgerle più la parola. Elenoire a questo punto cerca di tirarsi fuori dalla discussione e afferma che non ha intenzione di fare sceneggiate davanti a tutti.

La sfuriata di Daniele

Furioso, il ragazzo chiarisce di non aver mai fatto sceneggiate, in quanto non è interessato alle telecamere o alle clip. Solamente lei è riuscita a farlo innervosire così tanto: è da cinque giorni che ce l'ha con lui e gradirebbe almeno saperne il motivo. "Parlare con te è come parlare con un muro. Devi stare attenta, perché per te non ho più pietà", le dice prima di allontanarsi nervoso dal gruppo. "È ancora colpa mia", commenta Elenoire dopo che il ragazzo è andato via. Gli altri provano a farla ragionare ma lei non li ascolta e si chiude nel suo silenzio.

Lo sfogo di Elenoire

Dopo la litigata con Daniele Dal Moro, Elenoire Ferruzzi si sfoga con Edoardo Donnamaria, Giaele De Donà e Antonella Fiordelisi. I ragazzi provano a darle dei consigli ma lei si arrocca sulla propria posizione. Secondo Giaele, dovrebbe prendere l’iniziativa e spiegare a Daniele perché si è sentita ferita, altrimenti potrebbe passare dalla parte del torto. Anche lei aveva notato l’avvicinamento tra i due e per questo motivo aveva parlato con il diretto interessato. Elenoire però negli anni ha assistito a centinaia di scene simili a quest'ultima sfuriata, da parte di uomini che si vergognavano ad ammettere di provare attrazione per lei.





Con Daniele hanno passato notti abbracciati a parlare, si sono confessati segreti intimi. Anche Luca Salatino le piaceva, ma Daniele si è comportato in maniera totalmente divers. È stanca di dover ascoltare i compagni che non fanno che mettere in dubbio le sue parole: "Non sono deficiente che mi affeziono a tutti, potevo farlo a 20 anni ma non a 47".



Sono anni che gli uomini si vergognano di dimostrare i propri sentimenti verso di lei. Il tempo passa ma il problema resta invariato: la sua sensazione è che le donne trans non siano considerate meritevoli di amore, come se nessuno possa mai davvero innamorarsi di lei o di persone come lei. Vedendola turbata, i ragazzi tacciono e lasciano che Elenoire si sfoghi.