"Grande Fratello Vip", Patrizia Rossetti e Wilma Goich criticano Elonoire Ferruzzi

LE CRITICHE - "Ognuno si trova bene con chi vuole, ma lei ci crede" dice Patrizia, pur non volendo giudicare il rapporto tra i due coinquilini, sottolineando che a suo parere Elenoire si stia illudendo troppo: "Per lui è un’affettuosa amicizia, ma per lei un po' di più". Anche Wilma è d'accordo con Patrizia e pensa che probabilmente Elenoire stia fraintendendo la dolcezza e la disponibilità di Daniele.



Certe del fatto che all’interno della Casa ciascuno di loro abbia bisogno d’affetto, le due pensano che la coinquilina dovrebbe imparare ad avere una visione più concreta della realtà: "La capisco perché ha bisogno d’amore, ma lei si illude facilmente" conclude Patrizia.

L'AVVICINAMENTO TRA DANIELE ED ELENOIRE - Gli ultimi giorni all’interno della Casa non sono stati affatto facili per Daniele che, essendo molto riservato, ha cercato di trattenere le sue emozioni per non annoiare gli altri. Preso a un certo punto da un momento di debolezza, ha deciso di raccontarsi a Elenoire, spiegando di aver vissuto una difficile infanzia in cui avendo avuto dei genitori molto impegnati, ha trascorso la maggior parte del suo tempo da solo ed è proprio a causa della solitudine che ha intrapreso strade sbagliate. "Sono sempre stato preso un po' di mira” svelando anche i numerosi attacchi ricevuti da parte dei suoi compagni. "Adesso sto bene e sono sereno", e rivolgendo un pensiero alla sua famiglia. "Loro hanno stima di me perché sanno che ho fatto tutto da solo”. Elenoire, dispiaciuta per il suo compagno, gli ha fatto sentire la sua vicinanza tra un caloroso abbraccio e dolci carezze. L'affetto ricevuto da parte della showgirl ha intenerito l’imprenditore che le ha confessato: "Io non ho mai abbracciato nemmeno mia mamma".