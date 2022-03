"Grande Fratello Vip", Delia difende Jessica: è scontro con Barù

Barù non sembra essere intenzionato a riportare a galla vecchie questioni. Nei giorni scorsi, infatti, il vip ha sollevato dei dubbi nei riguardi di Jessica proprio perché la principessa ha affermato di essere dispiaciuta di non aver avuto il tempo di recuperare il suo rapporto con Nathaly dopo la discussione che le ha viste l’una contro l’altra.

Secondo Delia non c’è nulla di male in quello che pensa Jessica e per questo difende sia lei che Nathaly dalle critiche di Barù che invece cerca in tutti i modi di evitare la questione: “Non me ne frega niente del rapporto fra Jessica e Nathaly”. Delia continua difendere il suo punto di vista e il suo diritto di esprimerlo e, prende le parti di Jessica: “Lei lo ha detto perché c’è stato un bellissimo rapporto tra di loro” dice l’attrice, riferendosi alle affermazioni della principessa in radio.

E rivolta a Barù: "Mi dispiace che non ascolti, io rispetto il tuo parere ma devi rispettare anche il mio”. “Mi dispiace che tu non abbia sentito quello che volevo dire a Jessica" continua, e decide di metterlo sotto torchio chiedendogli spiegazioni sul motivo per cui se l’è presa con Jessica per le sue affermazioni: “Mi sembrava falso buonismo” spiega Barù. La risposta non soddisfa Delia che continua imperterrita a difendere sia Jessica che Nathaly, nonostante lui cerchi in tutti i modi di chiudere definitivamente la discussione.

