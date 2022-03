"Grande Fratello Vip", Barù prende le distanze da Jessica: "Mi hai offeso"

In diretta con Alfonso Signorini, Barù ha scoperto i dubbi di Jessica su di lui. La Selassiè, confidandosi con l'amica Sophie, ha infatti insinuato che il flirt tra di loro fosse soltanto frutto di una strategia messa in campo dal nobile per arrivare in finale. Barù è rimasto molto deluso da queste parole ed ha così deciso di allontanarsi da Jessica.

"Lo sento che sei distaccato nei miei confronti e sei più freddo", gli ha detto la principessa durante un confronto. Barù ha confermato le parole della Selassié: "Certo, hai offeso il mio carattere - le ha risposto -, proprio il mio essere, quindi certo che sono distaccato, mi sembra normale. Se volevo fare la clip per arrivare in finale avrei fatto ben altro con te, invece sono stato molto corretto". Chissà se i due riusciranno ad avvicinarsi di nuovo prima che si spengano le luci di Cinecittà.

