"Grande Fratello Vip 6", Jessica rompe con Barù e si consola baciando... Delia

Mentre si avvicina la finale del "Grande Fratello vip 6" le donne decidono di dare il via alle danze in veranda divertendosi insieme tra balli, canti e allegria.

Jessica, Delia, Sophie e Lulù iniziano a scatenarsi a suon di musica rendendo anche questo ultimo aperitivo un ricordo piacevole per quando, tra qualche giorno, i vip non dovranno più vivere tra le pareti della stessa Casa. L’atmosfera si scalda e in pista scatta un bacio inaspettato e scherzoso tra Delia e Jessica.