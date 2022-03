"Grande Fratello Vip 6", tensioni tra Jessica Selassiè e Barù: "L'amore non è bello se non è litigarello..."

In particolare tra Barù e Jessica Selassiè . Il loro rapporto non è mai stato limpido, non si è mai capito se la loro è una storia d'amore o una amicizia speciale. Di certo a Barù non sono andate giù le dichiarazioni della principessa che lo accusa di essere uno "stratega".

"Sei veramente insopportabile. Prima mi insulti e poi sei insopportabile… hai un bel coraggio", attacca Barù. E Giucas, che assiste alla scena, per sdrammatizzare commenta: "L'amore non è bello se non è litigarello".

"Non c’è più amore, non c’è mai stato", replica Barù che chiede a Jessica delle spiegazioni alle sue parole.

La Selassiè si giustifica dicendo che è stato "un momento di rabbia" e che ha dubitato di lui perché non lo conosce bene: "Così ho pensato che tu ti comportassi in un certo modo solo per convenienza".

"Tu di me non ti fidi perché non mi conosci, io di te mi fido ma non ti conosco bene", replica Barù ma la principessa è irremovibile: "È più che lecito avere dei dubbi".

"La trovo una brutta offesa" controbatte Barù spiegandole di esserci rimasto male soprattutto per aver messo in dubbio i suoi valori.

"Lei era triste perché tu eri freddo con lei e, per questo motivo, ha pensato a questa cosa", interviene Lulù. "Mi dispiace e ti chiedo scusa", dice Jessica. Anche Sophie Codegoni dice la sua: "Considerato il tuo malumore, a Jessica è sorto un dubbio del tutto lecito, così com’è accaduto anche tra lei e Alessandro".

