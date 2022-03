"Grande Fratello Vip", Barù cerca un confronto con Jessica: "Mi dispiace, io ti voglio bene..."

“Ci sono rimasta malissimo e sono delusa” esclama lei, che ammette, che non si sarebbe mai aspettata di ricevere determinati giudizi negativi sul suo conto, soprattutto tramite un Confessionale. Il vip, dispiaciuto, le chiede scusa e ammette di aver reagito in quel modo solo perché si è sentito ferito e accusato ingiustamente: “Mi dispiace per il modo in cui ti ho detto queste cose”.

La principessa, ancora una volta, prova a fargli capire che ha iniziato a dubitare delle sue buone intenzioni dopo aver visto determinati atteggiamenti sospetti: “Non erano offese, erano dubbi”. Jessica, inoltre, ci tiene a sottolineare che – visto il loro rapporto – non si aspettava di essere messa costantemente alla prova soprattutto perché in questi mesi è sempre stata sé stessa: “Ti ho dimostrato quella che sono”.



Barù le ribadisce di essere molto dispiaciuto per ciò che è accaduto: “Se non ci fossi rimasto male, non avrei detto quelle cose” e, dopo essersi scusato nuovamente, le fa notare che - se fosse stato davvero uno stratega - non avrebbe consigliato a Davide di salvare Giucas durante la Nomination di ieri. La principessa, pur apprezzando il suo gesto, commenta: “Ieri hai mostrato cattiveria gratuita”.



Jessica, ferma sulla sua idea, non sembra intenzionata a voler risolvere la situazione. “Mi dispiacerebbe non chiarire” esclama Barù; “Anche a me” ribatte la principessa e aggiunge: “Tu mi piaci come persona, ma non mi piace il tuo atteggiamento”.

Il confronto tra i due VIP prosegue. “Non è un gioco, lo sai che ti voglio bene” dice Barù spiegandole che in realtà prova davvero affetto nei suoi confronti, ma pensa che probabilmente lui non sia la persona giusta per lei; “Magari mi devi conoscere fuori”. “Non sono così superficiale” ribatte la principessa e ammette che, se ha deciso di avvicinarsi a lui, è perché ha avuto le sue ragioni; “Se ti sei avvicinato a me un motivo ci sarà” aggiunge.

Dopo un primo chiarimento, Jessica decide di spostarsi in giardino per stare un po’ da sola.



Barù, vedendola così dispiaciuta, decide di raggiungerla per scambiare due chiacchiere con lei: “Vederti così mi fa male al cuore”. Il VIP ammette che, a prescindere dal loro battibecco, non vorrebbe vederla così triste soprattutto perché – a suo parere – dovrebbe godersi al meglio questi ultimi giorni all’interno della Casa; “L’importante è che tu stia bene” aggiunge, a prescindere da quello che sarà il loro rapporto.



Jessica, d’altro canto, ammette che il suo malumore è legato proprio al fatto che – a pochi giorni dalla fine – non ha più lo stesso rapporto con lui e questa cosa la fa soffrire molto.



Il dispiacere di Barù è palese e, non trovando altre parole, esclama: “Mi dispiace, ti voglio bene”. “Anche io purtroppo ti voglio bene” ribatte la principessa che, stanca di questa conversazione, decide di rientrare in Casa.



Questo chiarimento sarà servito a qualcosa? O i due VIP non riusciranno più ad avere lo stesso rapporto che avevano in precedenza?

