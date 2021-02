"Grande Fratello Vip", confessioni e abbraccio collettivo prima della finale

Stefania si rivolge a Pierpaolo, lodandone l’educazione ma critinando il fatto di non essere mai entrato nelle dinamiche della Casa. Pierpaolo si apre con Tommaso spiegando che la simpatia iniziale tra i due si è interrotto a causa di Giulia.

Tommaso fa quindi un mea culpa con Andrea: "Mi dispiace di averti giudicato in modo prematuro ed escluso a priori", credendo che tra di loro non potessero avere niente in comune. E aggiunge: "Io ho agito per orgoglio, il tempo mi ha dato torto".

Andrea parla a cuore aperto a Stefania: "Ho trovato una persona che mi ha sempre messo di fronte alla verità, che non si è mai risparmiata. Sei riuscita a essermi vicina con piccoli gesti e silenzi". La Orlando ricambia le belle parole ed elogia Zelletta, chiedendogli scusa sia per l’appellativo di “comodino” che per la definizione di "valletto di Matilde senza personalità".

Dayane chiede scusa a Pierpaolo per aver messo in dubbio il suo affetto per Giulia: "Quello che tu hai vissuto con Elisabetta è quanto avrei voluto vivere anche io, una grande passione. Oggi so che i tuoi occhi luccicano anche per Giulia".

Pierpaolo indica Stefania come amica dal feeling esclusivo, la cui capacità di intromettersi è stata a volte eccessiva ma molto apprezzata dal pubblica: “A livello di gioco hai dato più di me”.

Tommaso pronuncia un lunghissimo discorso per Dayane, e pensa che sulla carta i due sarebbero dovuti essere amici, ma le dinamiche e i rapporti li hanno divisi: "Non mi hai mai annoiato, non sei mai stata banale, nel bene e nel male. Ti invidio il fatto di lasciarti scivolare tutto".

"Le migliori risate le ho fatte con te", gli risponde Dayane continua, ricordando come tutti i momenti più forti della Casa siano stati da lui provocati. "Il gioco non ci ha lasciato essere amici, quando ti guardo ho voglia di proteggerti perché è facile farti del male", continua la modella.

Dayane si rivolge anche a Stefania, che elogia per la grande personalità: "Vorrei chiederti scusa se ti ho ferito, perché non sei mai stata tu la prima ad attaccarmi". E indirizza le proprie scusa anche ad Andrea per le illazioni fatte su Natalia.

Il momento si conclude con un abbraccio collettivo che mette fine a tutti i dissapori tra i 5 coinquilini pronti per la finalissima di lunedì 1 marzo.

