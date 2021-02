"Grande Fratello Vip", la toccante lettera di Rosalinda agli altri coinquilini

La puntata di lunedì si è chiusa con non poche polemiche che hanno lasciato strascichi per tutta la settimana nella Casa del " Grande Fratello Vip ". Il televoto della nuova puntata di stasera decreterà che solo una tra Rosalinda e Stefania resterà in gioco. L'attrice è ancora scottata per la nomination e teme l'eliminazione. Per questo decide di scrivere una toccante lettera ai compagni d'avventura e ne legge una prima bozza a Samantha...

"Se Sami starà leggendo questo messaggio mi starò bevendo una bottiglia con Zenga, però ho riflettuto molto su questo viaggio e ognuno di voi mi ha lasciato qualcosa", legge commossa Rosalinda. La lettera prosegue con un pensiero per ogni coinquilino rimasto in Casa: "Andrea, sei un'amico speciale e lo sei sempre stato... Tommy, devo ammettere che grazie a te mi sono liberata di alcuni macigni, ho scoperto che dietro quel volto da cinico c'è un cucciolo".

Il silenzio è rotto solo dalle parole sussurate dall'attrice a Samantha: "Pier, i tuoi occhi hanno una sensibilità che non avevo mai visto mentre a te Stefania ad oggi voglio tanto bene, mi hai spinto a riflettere e mi hai insegnato l'autoironia".

Per ultimo arriva il pensiero per le persone a lei più vicine in queste ultime settimane, Samantha e Dayane: "Sami, tu mi hai ascoltato tanto e sei un'amica straordinaria mentre Dayane, ultima ma non per importanza, sei in cima a tutte le classifiche, le porte del mio cuore sono sempre aperte per te".

TI POTREBBE INTERESSARE: