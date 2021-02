Al "Gf Vip" Tommaso attacca Dayane: "Ti sei inventata l'amore per Rosalinda"

In cucina Stefania non le manda a dire e si scontra direttamente con lei: "Hai detto solo falsità sulla tua amica Rosalinda, stasera hai pure detto che la ami. Ma ti rendi conto, dove vuoi arrivare? Non capisco... Non sai nemmeno cosa significa l'amicizia". In difesa di Dayane interviene Samantha e a quel punto la Orlando se la prende anche con lei: "Dayane si sa difendere benissimo da sola, non metterti in mezzo in questa cosa che riguarda me e lei".

A darle supporto arriva Tommaso, anche lui irritato per la sorprendente dichiarazione d'amore avvenuta in diretta. "Oggi la tua maschera è caduta, sei una grandissima stratega e pur di avere una clip ti inventi le str***, senza aver rispetto per chi quei sentimenti li prova davvero. Cominci la puntata dicendo 'amo Rosalinda' e a fine puntata la nomini".

