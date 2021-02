"Grande Fratello Vip", la 42esima puntata in tempo reale

LA SCELTA DEI FINALISTI - "Voi potete ancora dire la vostra, il Grande Fratello vi chiede di schierarvi contro uno dei nominati con il televoto ancora aperto", è l'invito di Signorini ai tre finialisti.Tommaso, Dayane e Pierpaolo devono scegliere chi tra i tre al televoto (Stefania, Samantha e Andrea Zenga) vogliono fuori dalla casa. La Mello punta l'indice sulla Orlando. Pretelli sceglie di lasciare fuori la De Grenet. E Zorzi nomina Andrea Zenga.

IL RAPPORTO TRA DAYANE E ROSALINDA - Dayane accusa Rosalinda di non essere sincera nei confronti suoi e di Zenga e di usare una strategia per arrivare in finale. "Mi ferisce quando dice che io sto recitando con Andrea come con lei", esordisce Rosalinda riferendosi a Dayane. Il loro rapporto "d'amore" è sempre stato altalenante tra abbracci e sguardi d'intesa, ma anche liti furibonde. Le due non se le mandano a dire anche se poi fanno sempre la pace. Intanto anche Massimiliano Morra dice la sua sulla relazione tra Rosalinda e Zenga. Morra ha rilasciato pesanti alcune dichiarazioni nei confronti della Cannavò, la accusa di avere una "strategia" con Andrea e in studio si accende un dibattito che coinvolge anche Zenga.