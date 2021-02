Al "Grande Fratello Vip" Zelletta attacca i Rosmello: "Per me l'amicizia è altro"

Al " Grande Fratello Vip " il legame tra Zenga e Rosalinda ha mandato in crisi l'amicizia con Dayane. In cucina con l'attrice, Andrea Zelletta palesa i suoi dubbi sul riavvicinamento della brasiliana. "Ero indeciso se dirtelo o meno, non mi riguarda però non tollero più queste tarantelle... se c'era ancora Giulia non so se lei avrebbe parlato con te.. ho un'altra idea di amicizia", afferma deciso.







Rosalinda ringrazia il compagno per l'interesse dimostrato, ma lo tranquillizza: "Ieri ci siamo parlate perché so che lei non sta passando un bel momento, ma non mi dimentico quello che ha detto". Per l'attrice siciliana, quindi, il confronto con Dayane non ha azzerrato gli attriti passati.





I due coinquilini rimangono a lungo a confrontarsi e Andrea, mostrandosi molto premuroso, ammette di aver avuto un duro sfogo in confessionale a riguardo. "E' giusto che tu le stia vicina però non mi tornano tante cose... ho un'altra idea di amicizia". Rosalinda lo ringrazia e sottolinea: "So che ti preoccupi per me perché sai quello che ho passato... purtroppo il rapporto con lei non tornerà quello di prima".





