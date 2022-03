"Grande Fratello Vip", Clarissa Selassié smentisce le voci su Basciano: "Non ci sto provando con lui"

Ma ci sono i primi imprevisti. Clarissa , una delle tre sorelle Selassié, è stata accusata da Sophie Codegoni di avere un interesse per il suo fidanzato Alessandro Basciano . "So che ci sta provando con lui", ha detto al settimanale Chi. Ma la principessa non ci sta e, attraverso il suo canale Instagram, ha replicato.

"Io ho sempre supportato la mia amica anche fuori dalla Casa e non mi sono mai esposta contro di lei - ha scritto in merito all'amicizia con Sophie -. Quando ho potuto in studio ho cercato di non mettere mai legna sul fuoco e di proteggere la nostra amicizia. Da parte mia sono ancora molto legata a lei e mi dispiace di questo accaduto, sono stata sin dal primo giorno legata a lei".

E sul gossip riguardante Basciano ha specificato: "Ho ben altro da fare che provarci con il fidanzato di una delle mie amiche più care. Spero non siano stati loro a rilasciare queste dichiarazioni perché altrimenti sarebbero fake news".

Il rapporto con Sophie non è l'unico motivo per cui Clarissa ci ha tenuto ha fare chiarezza. La Selassié ha, infatti, svelato di avere una persona accanto: "Io non mi sono quasi mai esposta sulla mia vita sentimentale, ma anche io ho una persona speciale e ci tengo a non far sentire questa persona mancata di rispetto perché non è proprio così".

