"Grande Fratello Vip": Carmen si scusa con le coinquiline ma con Katia è scontro aperto

A seguito della fine della puntata, gli altri vip hanno cercato di intervenire mettendo un po’ di pace tra le due, ma con scarsi risultati. Soleil prova a spiegare a Carmen che, sicuramente, Katia si è sentita offesa nel momento in cui ha toccato un tasto delicato nel corso della discussione. “Io le voglio bene, la rispetto, però… non vediamo quello che non c’è", dice Carmen sottolineando, ancora una volta, che Katia ha frainteso il senso della sua frase.

Soleil invita Carmen ad andare a chiarire con la cantante mentre Alex cerca di farle capire che ciò che ha scaturito la discussione è stato il comportamento che lei e Jo hanno assunto durante la partita a biliardo e che, tutto questo, è stato reputato da Katia come una mancanza di rispetto. “A me non lo ha mai detto nessuno ipocrita o pettegola” sottolinea Carmen.

Poco dopo, Katia sente la necessità di commentare quanto accaduto, sfogandosi con alcuni dei propri compagni. A Soleil spiega di essere risentita principalmente per una frase detta da Carmen: “Se vado fuori ho la mia famiglia” e questo le ha dato molto fastidio, soprattutto in vista di quanto detto nel corso della putata sulla sua vita e sui suoi affetti.La ragazza le dice che spera che Carmen abbia detto quelle parole intendendo altro e che, per una nomination, si è scatenata una discussione esagerata. Ainett spinge alla pace: “Voi siete amiche, siete sempre insieme” invitando la cantante a chiarire con Carmen. Katia, però, dice: "No, io non sono amica, mi dispiace. Però tu c’eri e mi dispiace che tu non abbia detto nulla", e aggiunge: "Sono proprio stanca della gente falsa". Le due vip riusciranno a mettere le cose in chiaro e a riappacificare il loro rapporto?



LE SCUSE DI CARMEN ALLE ALTRE - Dispiaciuta per quanto accaduto, Carmen in mattinata decide di chiedere scusa ai vip per aver reagito in quel modo. "Non è nel mio stile esagerare o alzare la vote. Mi dispiace per quello che è accaduto" dice amareggiata per la precedente puntata. “Da entrambi i lati avete detto delle cose poco chiarine. L’importante è che tra di voi poi chiarite” le dice Soleil, esponendo il suo punto di vista. “Le parole hanno un certo peso” conclude Carmen che, pronta a chiarire la questione, spera che Katia rifletta un po’ sulle parole dette, così come ha fatto lei.