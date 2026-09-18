"Grande Fratello Vip" 2026, tutti i concorrenti ufficiali
© Instagram | Guendalina Tavassi, influencer
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L’hashtag ufficiale #GFVIP è arrivato in cima alle tendenze italiane e sul podio degli argomenti più discussi della serata in tutto il mondo
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Giovedì 17 settembre su Canale 5 esordio al vertice della serata per “Grande Fratello Vip”, condotto da Ilary Blasi: 1.879.000 spettatori, con il 16.92% di share (18.53% di share attiva). Il reality show, prodotto da Endemol Shine Italy (parte di Banijay Entertainment), ha toccato picchi di 3.221.000 spettatori e del 25.7% di share.
Ottimo il riscontro anche sul pubblico giovane, con il 21.76% di share tra i 15-34enni. L’hashtag ufficiale #GFVIP è arrivato in cima alle tendenze italiane e sul podio degli argomenti più discussi della serata in tutto il mondo. Nella puntata di sabato 19 settembre, cinque nuovi concorrenti varcheranno la Porta Rossa e faranno il loro ingresso nella Casa: Alex Belli, Guendalina Tavassi, Michelle Masullo, Andreas Müller e Alessandro Roncaccia.
Al termine dell’appuntamento, il cast di “Grande Fratello VIP” sarà al completo. Da lunedì 21 settembre, la convivenza entrerà nel vivo e inizieranno a delinearsi gli equilibri del gruppo, tra affinità, alleanze e inevitabili confronti.
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