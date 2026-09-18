Ottimo il riscontro anche sul pubblico giovane, con il 21.76% di share tra i 15-34enni. L’hashtag ufficiale #GFVIP è arrivato in cima alle tendenze italiane e sul podio degli argomenti più discussi della serata in tutto il mondo. Nella puntata di sabato 19 settembre, cinque nuovi concorrenti varcheranno la Porta Rossa e faranno il loro ingresso nella Casa: Alex Belli, Guendalina Tavassi, Michelle Masullo, Andreas Müller e Alessandro Roncaccia.