AL TELEVOTO

"Grande Fratello Vip", le nomination del 17 settembre

Ecco i concorrenti che sono finiti al televoto durante la prima puntata della nuova edizione del reality

18 Set 2026 - 01:49
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Nel corso della prima puntata del Grande Fratello Vip 9, trasmessa su Canale 5 giovedì 17 settembre, Ilary Blasi ha illustrato il meccanismo scelto per le prime nomination della nuova edizione.

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Grande Fratello Vip 9, chi finisce in nomination nella prima puntata

 Le nomination si svolgono attraverso più fasi. La prima coinvolge i quattro concorrenti che avevano già fatto il loro ingresso nella Casa durante l'anteprima di Open House: Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian, Piera Meloni e Alessandro Varsi. Riuniti nel Mistery, i quattro sono chiamati a esprimere pubblicamente il proprio voto. A ricevere il maggior numero di nomination è Carmen Di Pietro, che conquista così il primo posto al televoto.

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La seconda fase riguarda invece Giulia Provvedi, Federica Morello e Giacomo Gallani, protagonisti della zip line organizzata pochi giorni prima dell'ingresso nella Casa. Una volta arrivati nella Nuvola, i tre occupano casualmente altrettante postazioni. Quella assegnata a Giulia si illumina di rosso e per lei arriva una scelta obbligata: indicare chi mandare al televoto tra Federica e Giacomo. Giulia decide di nominare Federica Morello, che raggiunge Carmen al televoto.

Successivamente Ilary Blasi convoca nella Nuvola i sei concorrenti rimasti. In questo caso i due più votati devono aggiungersi a Carmen e Federica. Al termine delle nomination, alcune palesi e altre segrete, a ottenere più voti sono Moreno Morello e Giancarlo Danto.

"Grande Fratello Vip" 2026, tutti i concorrenti ufficiali

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© Instagram | Guendalina Tavassi, influencer
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La rosa dei concorrenti al primo televoto del Grande Fratello Vip 9 è quindi composta da Carmen Di Pietro, Federica Morello, Moreno Morello e Giancarlo Danto. Questa prima votazione del pubblico, però, non porterà a un'eliminazione: i due concorrenti che riceveranno più preferenze diventeranno i preferiti del pubblico e conquisteranno l'immunità.

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