"Grande Fratello Vip", è arrivata la finalissima: chi vincerà?

Era il 14 settembre scorso quando la porta rossa della Casa di Cinecittà si apriva per dare il benvenuto ai "vipponi". Dopo 5 mesi e mezzo di risate, lacrime, alleanze e strategie è tempo di incoronare il vincitore. Lunedì 1º marzo, in prima serata su Canale 5 la finale di "Grande Fratello Vip", il reality condotto da Alfonso Signorini. In sfida Andrea Zelletta e Tommaso, il vincitore si confronterà con Dayane, Pierpaolo e Stefania per aggiudicarsi il montepremi finale di 100 mila euro.