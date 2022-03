"Grande Fratello Vip 6", ultimo brindisi per i Vipponi nella Casa: attesa per la finale

Dopo tanti mesi passati insieme chiusi nella Casa, il gruppo sembra essere diventato una vera famiglia: gli scontri, i dissapori, le antipatie e le difficoltà vissute in questo periodo appartengono ormai al passato. "All'ultima sera qui!" dice Davide alzando in alto il calice per brindare con i suoi compagni. "Cheers!" dice Lulù mentre Giucas, che non si smentisce mai, cerca di ripetere la parola sbagliando costantemente pronuncia.

Nonostante il tanto tempo passato insieme e la conoscenza reciproca che si andata sviluppando, anche in queste ultime ore c'è però spazio per ulteriori confidenze. E così Delia e Giucas si scambiano pensieri su quanto vissuto nella Casa. Quando Delia gli chiede chi sia la persona con cui ha legato di più Giucas risponde con "un po' tutti… Manuel, Aldo, tutti", senza dimenticare Katia, con cui il legame si perde indietro nel tempo. Il discorso cade poi su Valeria, compagna di Giucas: "Quando ti sposi con Valeria mi ci devi invitare" dice la Duran e Casella coglie la palla al balzo per riaffermare il suo amore per Valeria. "È una donna eccezionale, unica - dice -. Sono 42 anni che sto con lei".