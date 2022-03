"Grande Fratello Vip", ancora litigi tra Jessica e Lulù... per colpa di un dolce

Da alcune settimane Lulù e Jessica , da sempre molto unite nella vita e nel gioco, sembrano non trovare più una sintonia e qualsiasi motivo è buono per litigare. L'ultima discussione è avvenuta in cucina.. per colpa di un dolce .

Le principesse stavano preparando un dolce per gli altri inquilini della Casa, quando Jessica ha proposto di iniziare a pulire. Contraria Lulù che, invece, ha spiegato alla sorella che preferiva mettere tutto in ordine alla fine. Entrambe si sono immediatamente scaldate. La più piccola si è rivolta ai telespettatori dicendo: "Chiedo scusa al pubblico per questa scena ridicola". Ficcante la replica della sorella: "Meno male che quando torniamo a casa non ti vedo e non ti sento, stai con Manuel".

Ma Lulù non ha incassato: "Stai facendo questa scenata ridicola, smettila, lo dico per te". Jessica non si è lasciata intimorire e ha attaccato ancora: "Hai 23 anni, impara a fare le cose". Un botta e risposta che rivela tutta la tensione delle principesse Selassié in vista della finale di lunedì 14 marzo.

