"Grande Fratello Vip 6", la delusione di Davide: "Mi sento tradito da Soleil"

Si tratta di Davide Silvestri , che non si dà pace per la nomination ricevuta da Soleil Sorge e si sfoga con Giucas Casella . "Io sono molto arrabbiato - dice -. Lei può anche aver avuto le sue motivazioni perché io mi sono allontanato ed è vero ma se mi viene a nominare io mi posso arrabbiare". Davide spiega di avere intenzione di chiarirsi con Soleil ma non di scusarsi con lei: "O rimaniamo nemici o torniamo amici come prima ma non voglio tornare sui miei passi".

Subito dopo la nomination ricevuta Davide si è scagliato contro Soleil senza mezzi termini in Confessionale e non ha paura che le sue parole vengano mostrate durante la puntata di giovedì. "Sono sempre stato zitto per amicizia o per altri motivi - afferma sfogandosi con Giucas -. Dal momento che mi attacchi sento che non sei più un'amica e allora ti faccio vedere io. Ti attacco anche io e ti dico tutto quello che non mi va visto che non me lo hai mai chiesto. Io l'ho sempre difesa perché in amicizia ho voluto difenderla". ”

Secondo Giucas, Soleil ha attaccato Davide per sfogare il nervosismo che invece nutriva nei confronti di Alex, a cui attribuisce tutta la responsabilità della rottura degli equilibri che in questi giorni si sta verificando in Casa: "Tutta la colpa è di Alex" dice, ma Davide ribatte dicendo di essersi "sentito tradito". Casella prova a farlo ragionare: "Ti prego vivamente di riallacciare con lei perché ti fa del bene a te" dice al coinquilino che però al momento sembra chiuso a qualsiasi dialogo: "Io in questi mesi nella Casa ho sofferto tanto e voi non ve ne siete neanche accorti - commenta -. Non ci voleva quella bastonata".