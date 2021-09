"Grande Fratello Vip 6", il racconto della terza puntata

Giusto il tempo di un breve riassunto di quanto accaduto nella settimana e di uno scambio di battute con le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, che per Alfonso Signorini è già momento di aprire il primo collegamento con la casa. Colpisce Jo Squillo che indossa un burqa per sensibilizzare sulla condizione delle donne di Kabul dopo il ritorno dei talebani al potere in Afghanistan.

Dopo il video riassunto che mostra le prime dinamiche sorte all'interno della casa, si discute e già emergono le prime differenze. Tra Miriam e Manila è evidente come non ci sia troppa simpatia, mentre Sophie nega di sentirsi presa di mira.

LA STORIA DI ALDO MONTANO - Per l'ex campione olimpico c'è una sorpresa in arrivo: la sorella, alla quale è legatissimo. Prima però c'è una clip in cui racconta la sua vicenda e scappa anche qualche lacrimuccia di commozione. Sono tutti concordi nell'elogiare la sua umanità. Viene quindi convocato in superled. Qui gli vengono mostrate le foto del nonno e del padre, anch'essi schermidori di successo. E poi si interroga sul suo futuro. Dopodiché viene invitato ad andare in giardino dove viene freezato e lì può incontrare sua sorella Alessandra.

LE EMOZIONI DI KATIA - Alfonso si ricollega con la Casa e chiede a Katia Ricciarelli di andare in mistery room. Per prima cosa Signorini la rassicura sulle condizioni del suo cane. Poi vuole parlare di una clip in cui, durante la settimana, la Ricciarelli si è raccontata nella sua verità. Il racconto degli amori importanti della sua vita, da Carreras a Pippo Baudo. A quest'ultimo manda una dedica speciale dicendogli pubblicamente un "ti voglio bene".