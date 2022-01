"Grande Fratello Vip 6", Delia Duran: "Voglio salvare la storia con Alex Belli"

I colpi di scena nella Casa del "Grande Fratello Vip 6" non finiscono mai. Delia Duran parlando con Federica Calemme ritorna sulla sua storia con Alex Belli, e nonostante gli ultimi sviluppi ammette che l'amore per il marito è ancora "presente" e cerca di giustificarlo. "Non mi ha detto di Soleil per paura, il nostro amore si può ancora salvare", confessa.