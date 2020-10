"GF Vip", Tommaso Zorzi vuole lasciare il programma: "Sono a pezzi"

Tommaso Zorzi verso l'addio al "Grande Fratello Vip"? L'influencer sta vivendo un momento difficile all'interno della Casa e sembra deciso a voler lasciare il programma condotto da Alfonso Signorini: "Mi sento solo sempre nella mia vita, qua mi sento solissimo - spiega confidandosi a Francesco Oppini -,non voglio arrivare al punto di esplodere. Sto qui da un mese, non è una scelta affrettata quella di uscire, non sono così forte".



"Tua madre ti ha dato forza l'altro giorno, l'hai detto tu: posso stare qui un altro mese", prova a dissuaderlo Oppini, "ritorna a quel momento lì, annulla quest'ultimo giorno". E mentre l'influencer ribadisce serio: "In questo momento sono a pezzi, veramente a pezzi", Oppini lo invita ad aspettare e prendere tempo.