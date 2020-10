Al "Grande Fratello Vip" il faccia a faccia tra Adua e Tommaso Zorzi

Nella Casa del Grande Fratello Vip l'umore di Adua è a terra. Prima di iniziare il reality l'attrice aveva confidato a Tommaso Zorzi la presunta omosessualità di Massimiliano. In puntata ha però fatto marcia indietro, negando di aver mai incontrato l'influencer. In veranda i due riescono finalmente a confrontarsi con serenità, ma la verità non viene ancora a galla...

Adua si apparta in veranda e Tommaso prende la palla al balzo per parlare di ciò che è avvenuto durante l’ultima puntata. Tra i due c'è stato un duro scontro per colpa di alcune confidenze (negate dall'attrice) sull'omosessualità di Morra. “Tu ammetti sempre un pezzettino alla volta. Prima non ci siamo mai visti, poi non ci siamo mai parlati...”, le recrimina Zorzi.



Adua ammette: "E' vero, ci siamo incontrati" - Prima di iniziare il reality i due si sono conosciuti in albergo e chiacchierando il discorso è caduto sull'ex fidanzato di Adua. L'attrice in puntata ha negato l'incontro, ma davanti a Zorzi ammette di aver detto una bugia: “Posso dire come è andata visto che sono passata per una bugiarda patologica? Mi sono trovata in prima serata e ho gestito male la cosa. Quindi ho detto una bugia”.

Due verità contrapposte - "Mi hai chiesto se io e Massimiliano eravamo stati insieme e poi hai detto 'lo sanno tutti che è..'.", afferma Adua. "Non è vero che sono venuto da te a dirti 'lo sanno tutti che è gay'. Io nemmeno lo conoscevo, ti pare che entro e dico una cosa così?", ribatte Tommaso. L'attrice, però, vuole chiudere l'argomento: “Sono stanca, ti prego di capirmi e non voglio più parlare di questa cosa. Ti chiedo solo scusa per aver detto che non c’eravamo visti in albergo”.

