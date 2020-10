"Grande Fratello Vip", rissa nella notte tra Zorzi e Oppini...

Nella Casa del "Grande Fratello Vip" esplode una rissa tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. "E no basta, abbi il coraggio di dire come stanno le cose... dille davanti a tutte le telecamere”, urla Zorzi. “Mi alzo e vengo lì. mi devi lasciare parlare”, risponde agitato Oppini che si alza e cerca lo scontro fisico. Per fermarlo intervengono Pierpaolo, Elisabetta ed Enock. Francesco a quel punto scoppia a ridere e svela lo scherzo.