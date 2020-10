"Grande Fratello Vip 5", Tommaso e Franceska come cane e gatto

LEGGI ANCHE: "Grande Fratello Vip": Denis squalificato, nuovo poker di nominati

A cena, durante una chiacchierata tranquilla, gli animi si scaldano quando si affronta l’argomento pulizie e entrambi hanno qualcosa da ridire l’uno sull’altro; insomma una provocazione dietro l’altra che fa trasparire un problema di comunicazione tra loro.

“Come vuoi che ti parli? Tu mi provochi!”, si lamenta Franceska. “Io mi arrendo con te”. Tommaso ammette che a volte si sente attaccato della modella senza un motivo valido, lo definisce un grido di attenzione. Il battibecco continua e la discussione entra un po’ più nel personale quando Franceska dichiara di conoscere molto bene l’animo di Tommaso.

Ma l’influencer non ci sta: “Tu non sai nulla di me, ne parlerò con te quando vedrò una persona lineare, di cui fidarmi”. Riusciranno i nostri inquilini a trovare un equilibrio per convivere più serenamente?

