"Grande Fratello Vip 5", Tommaso scatenato contro Adua per l'outing su Morra: "La smettesse di mentire"

Mentre la Del Vesco in salone si lascia andare a un pianto disperato dicendo a Dayane e ad Andrea di voler uscire perché sembra che ogni cosa che faccia le si ritorca contro, Tommaso parla in giardino con Massimiliano, confermandogli quella che per lui è tutta una sceneggiata della ragazza che adesso si mostra ferita ma in realtà anche a lui ha detto le stesse cose, personalmente. Morra più che arrabbiato sembra sorpreso, non si capacita di come Adua abbia potuto dire quelle cose. "Proprio lei... non voglio scendere nei particolari ma dovrebbe saperlo che non è così" dice a Tommy.

Tommy che poi si sposta in casa in camera da letto e continua con il suo sfogo. "Una produzione non mette in bocca un virgolettato di quel tipo se non hanno fatto mille verifiche - dice -, altrimenti l'altra potrebbe anche querelarli. E comunque Adua l'ha detto anche a me che Massimiliano è gay". Zorzi poi dice agli altri che ha detto tutto in confessionale durante la nomination. Matilde, che era una del gruppo a cui Adua avrebbe fatto la sua confessione, sembra particolarmente scossa da quanto accaduto. Forse perché lei sa la verità e non vuole mettere in difficoltà la compagna.

Intanto Tommaso prosegue, "Se Adua vuole giocare, lo facesse pure, però poi non si deve ammantare di questa purezza... - dice -. Adesso no perché è distrutta, ma domani glielo dico". "L'"outing gate" sembra solo all'inizio.

