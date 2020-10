"Grande Fratello Vip", Tommaso attacca Guenda: "Sei qui grazie a tua madre"

Nella Casa del " Grande Fratello Vip " Tommaso Zorzi continua a fare stragi con la sua lingua biforcuta. Stavolta la "vittima" è Guenda Goria , figlia di Maria Teresa Ruta . Senza filtri l'influnecere le dice in faccia: “Forse non saresti qui se non fosse per lei". L'invito a staccarsi dalla madre era partito da Fulvio Abbate che le aveva consigliati di "uscire allo scoperto".

Guenda da una parte ammette che la la madre è una figura che divide e ingombrante, dall'altra però non accetta la battuta al vetriolo di Zorzi e gli racconta come è andato il provino per partecipare al reality.

"Siamo state prese come concorrenti individuali, non mi sento affatto un’appendice di mia madre". Non solo. Guenda tuona. "Il mio curriculum è forse più nutrito di molte altri inquilini della Casa".

