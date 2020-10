"Grande Fratello Vip" Pierpaolo svela: "Elisabetta vuole fare l'amore con me"

Al "Grande Fratello Vip" il legame tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli prende una piega hot. Il modello si siede con circospezione sul divano con Matilde Brandi, per evitare che altri sentano, e le rivela una confidenza sconvolgente. "In piscina mi ha detto una cosa: Voglio fare l'amore con te", dichiara riferendosi della Gregoraci. L'amica fa finta di svenire, mentre lui scoppia in una risata un po' imbarazzata.