"Grande Fratello Vip", scenata di gelosia della Gregoraci, che becca Pierpaolo a letto con Guenda

L’immediato dopo pranzo nella Casa del Grande Fratello Vip sembra essere destinato a spegnersi nella noia, quando all’improvviso si sentono arrivare delle urla dalla camera da letto arancione. Si tratta di Elisabetta, che ha trovato insieme a letto, sotto le lenzuola, Pierpaolo e Guenda. La donna è sconvolta, grida che non ne vuole più sapere del ragazzo, il quale è invitato a starle lontano, e che non si aspettava un simile comportamento dall’attrice...

I due si giustificano dicendo di stare semplicemente riposando insieme, ma la ragazza è in reggiseno e il modello è senza maglietta. Elisabetta invoca a squarciagola l’intervento di Maria Teresa, la quale entra in camera ma è assolutamente senza parole.

Nel frattempo gli altri incalzano, c’è chi osserva che stavano riposando nel letto altrui, mentre Tommaso depreca la pessima figura.

Guenda insinua che Elisabetta sia gelosa, ma la lite degenera sempre più ed Elisabetta viene portata di forza in corridoio, dove con Pierpaolo si rimpalla accuse. Maria Teresa non sa cosa dire, sembra davvero sconvolta.

Un attento osservatore però si sarebbe accorto che c’è qualcosa di strano in questa scena, perché molti inquilini non trattengono le risate. Il tutto infatti è uno scherzo che aveva avuto la sua premessa nella giornata di ieri, quando a Maria Teresa era stato fatto notare che Guenda e Pierpaolo si erano tenuti per mano a lungo.

La conclusione arriva in cucina, dove Maria Teresa si era spostata per versare lacrime in tranquillità. Tutti i diretti interessati la abbracciano, svelandole le scherzo, e la donna scoppia a ridere rasserenata, congratulandosi per la riuscita e la perfetta pianificazione della burla.