"GF Vip", Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò in nomination

I colpi di scena al "Grande Fratello Vip" sembrano non finire mai e al termine della quarantaduesima puntata del reality, la scelta di Dayane Mello spiazza tutti e condanna Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando al televoto.

Insieme agli altri due finalisti Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli, la modella brasiliana ha dovuto scegliere quale coppia mandare in nomination. E a sorpresa, a distanza di poche ore dalla dichiarazione d'amore rivolta proprio a Rosalinda, ha deciso di salvare Samantha De Grenet e Andrea Zelletta.

Una scelta che fa scoppiare la polemica sia nella Casa, sia nello studio di Alfonso Signorini. "Non venire mai più a farmi una morale sull'amicizia, perché tu ne sai meno di niente" puntualizza Tommaso Zorzi, assecondato da Stefania Orlando.

"Ti ho difeso per cinque mesi, ma dopo questa sera con me hai chiuso", rincara Antonella Elia. "Il mio istinto mi ha spinto a scegliere Samantha, perché in questo momento ha un valore importantissimo per me", prova a difendersi Dayane, che però sembra non trovare la solidarietà degli altri inquilini.