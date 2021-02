"GF Vip", Dayane Mello confessa: "Con Rosalinda non era amicizia, ma amore"

Il rapporto altalenante tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello si arricchisce di un nuovo importante capitolo. Durante la quarantaduesima puntata del "Grande Fratello Vip", in onda lunedì 22 febbraio in prima serata, le due si sono nuovamente confrontate sotto l'attenta guida di Alfonso Signorini.



Al termine di un lungo confronto che ha coinvolto anche gli ospiti in studio, Dayane ha messo in nudo i suoi sentimenti rivelando di essersi innamorata di Rosalinda e di aver provato sentimenti simili per altre donne in passato.

"Non sono andata oltre, perché certe cose devono essere spontanee e se non accadono non si possono forzare - prosegue Dayane - Rosalinda adesso sta vivendo un momento magnifico con Andrea e credo sia realmente innamorata di lui". "Mi dispiace non averti capito, io ti ho sempre voluto bene e continua a essere così", commenta l'attrice mentre riabbraccia Dayane.