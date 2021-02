Massimiliano Morra scredita Rosalinda Cannavò: "La storia con Andrea è strategia"

Durante la quarantaduesima puntata del "Grande Fratello Vip", in onda lunedì 22 febbraio in prima serata, Rosalinda Cannavò deve guardarsi le spalle da chi fuori e dentro la Casa, la accusa di aver messo in scena una strategia per arrivare in fondo al reality e non crede nell'autenticità della sua relazione con Andrea Zenga.

"Dopo mesi nella Casa, non si cambiano le carte in tavola a quindici giorni dalla finale", ribadisce Massimiliano Morra, che già nei giorni scorsi aveva manifestato i suoi dubbi. "Fidatevi, è la prima volta che questa ragazza è vera", prova a difenderla Pupo, prendendo le distanze dall'opinione di Antonella Elia.