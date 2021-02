"Il GF Vip è prolungato", lo scherzo a Tommaso Zorzi

"Il Grande Fratello Vip andrà avanti fino al 15 marzo". I prolungamenti del reality sono sempre stati cruciali nel percorso di Tommaso Zorzi, che ha vissuto con ansia ogni rinvio della finale. Proprio per questo motivo, Alfonso Signorini ha deciso di organizzare uno scherzo e improvvisare l'ennesimo annuncio dovuto agli ottimi ascolti della trasmissione.

Con la complicità degli altri concorrenti ancora in gioco, la notizia ha avuto l'effetto sperato e Tommaso si è subito tirato indietro: "Ho accettato gli altri prolungamenti, ma arrivato a questo punto devo tararmi e fare i conti con me stesso. In tutta sincerità preferisco non continuare". Uno scherzo ben riuscito, insomma, che ha divertito gli inquilini e ha lasciato Zorzi senza parole.