"GF Vip", il messaggio della mamma per Stefania Orlando: "Orgogliosa di te"

"Ciao amore mio". Inizia con queste parole il videomessaggio organizzato a sorpresa dalla mamma di Stefania Orlando per la concorrente del "Grande Fratello Vip", nella Casa più spiata d'Italia da metà settembre.

In attesa del verdetto del televoto, che vede Stefania in corsa per la salvezza con Samantha De Grenet e Andrea Zenga, la donna ha voluto rivolgere una toccante dedica alla figlia: "Ti stai comportando sicuramente molto bene, come sempre. Mi manchi e mi è piaciuto il tuo percorso nella Casa, la tua amicizia sincera con Tommaso. Ne sono veramente felice".

E ancora: "Volevo soltanto dirti che sono veramente orgogliosa di te. Un grande abbraccio e un bacio dalla tua mamma". Parole che fanno commuovere Stefania: "Con lei ho un rapporto carnale, diretto e siamo sempre state anche grandi amiche".