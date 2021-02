"GF Vip", la sorpresa di nonno Rocco a Pierpaolo: "Per noi hai già vinto"

Sorpresa nella Casa del "Grande Fratello Vip" per Pierpaolo Pretelli, che nel corso della puntata di lunedì 22 febbraio ha potuto rivedere in collegamento nonno Rocco. "Per noi tu hai già vinto, sei il mio orgoglio. Aspettiamo l'uscita per festeggiare insieme", commenta rivolgendosi al nipote.

"Per me è stato un nonno speciale", commenta Pierpaolo ricordando di essere il primo nipote maschio. E aggiunge: "Da quando è nato mio figlio, nonno è completamente rinato".



Ma non è tutto, perché per il concorrente arriva anche il saluto di Giulia Salemi, uscita durante la quarantunesima puntata: "Ti seguo sempre e ti ringrazio per le belle parole che spendi per me".