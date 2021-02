Giulia Salemi eliminata dal "GF Vip", si salva Stefania

La quarantunesima puntata del "Grande Fratello Vip" ha visto l'eliminazione di Giulia Salemi, permettendo a Stefania Orlando di poter proseguire l'avventura all'interno della Casa.

Un verdetto che mette in difficoltà soprattutto Pierpaolo Pretelli, che si emoziona e dichiara di sentirsi in colpa: "Ha passato tanto tempo con me e probabilmente non ha avuto modo di esprimersi fino in fondo con gli altri concorrenti".

In collegamento dallo studio di Alfonso Signorini, la stessa Giulia prova a consolarlo: "Sai bene che non è così, io ti aspetto fuori e preparerò una bella sorpresa per quando uscirai".