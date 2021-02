Tommaso Zorzi si emoziona per la sorpresa del padre: "La lettera più bella che abbia mai letto"

"Credo che non ci sia nulla che può fare più felice un padre di vedere il proprio figlio farsi strada nella vita con le proprie forze". Sono alcune delle toccanti parole rivolte a Tommaso Zorzi da parte di suo padre, che ha voluto organizzare una sorpresa a uno dei protagonisti assoluti del "Grande Fratello Vip".

Nel corso della scorsa puntata del reality, l'influencer aveva parlato del difficile rapporto con il padre, condizionato soprattutto dal suo carattere impulsivo e da alcuni suoi errori.

Così, a pochi giorni di distanza, arriva un commovente video che lascia Tommaso senza parole, nel quale viene manifestato l'orgoglio per il percorso fatto, ma anche la soddisfazione per come il ragazzo ha saputo reagire alle difficoltà e alle discriminazioni per il suo orientamento sessuale.

"Una lettera bellissima. E il fatto che l'abbia scritta mio padre la rende la lettera più bella che abbia mai letto". Un gesto davanti al quale il concorrente del "GF Vip" risponde con la voglia di poter riabbracciare il padre non appena uscirà dalla Casa.