"GF Vip", Iva Zanicchi si collega con la Casa: "Vi ho guardato quando ero a letto per il Covid"

Iva Zanicchi si collega con la Casa del "Grande Fratello Vip" per un saluto ai "vipponi". La cantante, recentemente guarita dal coronavirus, ha voluto dare la carica al suo amico e concorrente del reality Cristiano Malgioglio che nei giorni passati è stato colto dalla malinconia e dalla mancanza della madre che non c'è più. "Cristiano non voglio vederti triste - ha detto la cantante che ha aggiunto - voglio salutare tutti i ragazzi, vi ho guardato quando ero a letto ed ero molto spaventata".

"Sei la testimonianza che si può uscirne vittoriosi con la forza della vita", queste invece le parole del conduttore Alfonso Signorini per Iva Zanicchi che, sempre a causa del Covid, ha perso il fratello. "Per me era come un figlio, è andato via in un modo orribile. Ma adesso non voglio rattristarvi". La cantante si è quindi rivolta a tutti i concorrenti: "Siate felici, godete della vostra amicizia e a Natale fate pensieri buoni, siete fortunati".